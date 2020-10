"Nuovo volume su Luni è una pietra miliare per gli studi sull'area archeologica"

Sarzana - Val di Magra - “In questo immobile nel 1985 cresceva l'edera, oggi ci sono una sala conferenze, un allestimento museale e una mostra sul territorio”. Così Antonella Traverso, direttrice del Museo e dell'area archeologica di Luni che nel pomeriggio ha accolto il professor Massimo Osanna – fresco di nomina dal Mibact – per la visita al sito (QUI) e la presentazione del volume “Il teatro romano di Luna”.



“La presenza del nuovo direttore dei musei Mibact è molto significativa – ha osservato – è un archeologo che ha scelto come politica quella di visitare i territori. Ci fa piacere che abbia iniziato da Luni perché è un segno del cambiamento che stiamo portando avanti dal 2018 con molti lavori fatti, ma anche della vicinanza e dell'interesse costante del Ministero. Il volume che presentiamo oggi non è un piccolo compendio ma la conclusione di un percorso alla quale tutti aspirano, ovvero chiudere un lavoro con una pubblicazione scientifica. Un'occasione per aprire a nuove prospettive”.



Edito da Sagep e curato da Lucia Gervasini e Marcella Mancusi, il libro è furtto di una intensa collaborazione fra il personale del Ministero e degli atenei di Genova, Pisa, Milano e Udine e di un approccio interdisciplinare che ha coinvolto trenta autori di diverse professionalità che hanno ricostruito 70 anni di ricerche archeologiche.



“Siamo soddisfatte del rapporto che abbiamo con gli uffici centrali – ha proseguito Alessandra Guerrini, direttrice dei musei della Liguria – ci fa piacere che Osanna abbia scelto Luni per una delle sue prime visite in Italia e in concomitanza con la presentazione di questo libro che rappresenta una pietra miliare per gli studi sull'area archeologica. Ha avuto la possibilità di vedere tutto quello che è stato fatto e che stiamo ancora facendo, siamo convinti che saprà venirci in aiuto in tutti i modi, conoscendo i problemi di siti di questo tipo”. Infine Manuela Salvitti, della Soprintendenza archeologica: “Tutti gli interventi che ho potuto vedere oggi con piacevole sorpresa, sono in continuità con il progetto “Grande Luna Arcus” che avevo seguito anni fa, e con un processo di valorizzazione e promozione del sito”.



Il volume sarà presentato anche a Palazzo Reale di Genova il prossimo 24 ottobre e nuovamente a Luni il 14 novembre.