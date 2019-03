"Novecento" di Baricco in scena a Teatrika Scenari

Sarzana - Val di Magra - Dopo i primi tre giovedì di sold out, ecco il quarto appuntamento a “Teatrika Scenari” la rassegna di teatro contemporaneo proposta dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Castelnuovo Magra con la direzione artistica e organizzativa della Compagnia degli evasi e la collaborazione di Arci Valdimagra: giovedì 28 marzo la Bottega de le Ombre di Macerata, porterà in scena il bellissimo monologo di Alessandro Baricco “Novecento” , Il testo teatrale, da cui e stata tratta la sceneggiatura del film di Giuseppe Tornatore: ”La leggenda del pianista sull’Oceano”. E’ Sante Latini, autore e co-regista con M. Caciorgna, a parlarci dello spettacolo : < porto in scena la storia di Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento, un pianista, anzi il più grande pianista del mondo, nato su una nave e lì vissuto per tutta la vita, senza mai scendere. Novecento è una favola ironica, divertente, struggente e bellissima; raccontata con la stessa ironia e voluttà che lui usava quando accarezzava le curve di un ragtime. Una vita vissuta su una nave. Uno spicchio di mondo dove suonare la felicità. Uno scrigno dove custodire la sacra purezza dei sentimenti. Un luogo fantastico dove si può disarmare l'infelicità. Una banca dove il rispetto è moneta corrente. Un mondo da cui si fa fatica a scendere perché l'ignoto da paura>. Sante Latini è già conosciuto al pubblico castelnovese in quanto vincitore del Premio al Miglior Attore all'ultimo Teatrika e protagonista dello spettacolo vincitore “Ladro di razza”. Come da tradizione si ricorda che c’è la possibilità di prenotare gli apericena dell’Arci Wave al numero 3475454359, inoltre lo spettatore che conserva il biglietto dello spettacolo che hai visto a Teatrika Scenari e lo presenta al botteghino del Teatro degli Impavidi di Sarzana, avrà una riduzione al successivo spettacolo in cartellone. Lo spettacolo si terrà nella Sala Convegni del Centro Sociale di Molicciara di Castelnuovo Magra, in via Carbonara n.120, che sarà per l'occasione adibita a teatro, con palco rialzato. Teatrika Scenari terminerà giovedì 4 aprile con un doppio appuntamento, alle 17 lo spettacolo per bambini a €5 con “Ernest e Celestine” di Daniel Pennac dall'opera di Gabrielle Vincent”Ernest and Célestine”- author: Daniel Pennac / illustrator: Gabrielle Vincent © CASTERMAN. Chiuderà la rassegna alle 21:15 Alessandra Frabetti con “Ciò che resta…serata di disonore”. Info e prenotazione biglietti o abbonamenti al 3477841081 www.evasi.it – compagnia@evasi.it - http://comune.castelnuovomagra.sp.it - http://www.quicastelnuovo.it