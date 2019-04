'Nel segno della croce' prosegue con la mostra di Rangoni

Sarzana - Val di Magra - Notevole successo di pubblico per la seconda delle tre tappe del percorso "Nel segno della Croce" organizzato dal Museo Diocesano di Sarzana insieme al Comune, alla Confraternita della Santa Croce di cui è commissario Don Paolo Cabano e da un gruppo di volonterosi commercianti del centro storico.

Le immagini 'ascoltate', commentate in modo alternato da Barbara Sisti e da Alessandra Montali, hanno dato vita a rapite atmosfere nelle quali capolavori d'arte orafa e figurativa (a partire dal reliquiario siriaco dell'VIII secolo con cui è giunta dal mare la reliquia del Preziosissimo Sangue) hanno dialogato con brani musicali coevi, muovendo dal Canto Gregoriano fino alla musica contemporanea 'abbinata' alla croce in alabastro copia di quella recentemente donata a Papa Francesco da un celebre scultore tedesco.

La prossima 'stazione' di questo suggestivo percorso che combina arte e devozione è in programma il prossimo SABATO 13 APRILE ALLE ORE 18,30 PRESSO L'ORATORIO DELLA SANTA CROCE IN VIA ROSSI DOVE VERRÀ INAUGURATA UNA MOSTRA PERSONALE DEL PITTORE SARZANESE CONTEMPORANEO PAOLINO RANGONI, sul tema della Via Crucis, trattato dal noto artista concittadino in una serie di opere commissionategli dal Museo Diocesano di Vicenza.

TUTTI SONO INVITATI A PARTECIPARE.