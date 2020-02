'Momo, tutto il tempo del mondo', spettacolo per famiglie agli Impavidi

Sarzana - Val di Magra - Domenica 9 febbraio alle ore 17.30 al Teatro degli Impavidi di Sarzana torna la rassegna teatrale per famiglie “I Piccoli Impavidi” con lo spettacolo “Momo – Tutto il Tempo del Mondo” tratto dal celebre romanzo Momo di Michael Ende e portato in scena dal Coro De André.

Lo spettacolo sarà replicato per le scuole lunedì 10 febbraio, con doppia programmazione (alle ore 9,00 e alle 11).

La storia ruota intorno alla macchinazione malefica messa in atto dai Signori Grigi (cravatta e bombetta grigie ed un sigaro sempre acceso nelle loro mani), i quali si insinuano nelle vite degli esseri umani, per convincerli a risparmiare ore di vita preziose, con l'unico scopo di appropriarsi di un così fragile e inestimabile tesoro: il Tempo degli Uomini. Una grande metafora, più che mai attuale, un grande tranello che solo lo sguardo di un bambino può smascherare. Per questo, un giorno arrivò Momo...

Il Coro Kids Fabrizio De Andrè è una realtà musicale e teatrale attiva da più di dieci anni, preparata e diretta da Gloria Clemente. È composto da 50 bambini e ragazzi circa tra i 5 e i 13 anni, ed ha al suo attivo innumerevoli esibizioni e spettacoli.

Musiche e testo di Tutto il tempo del mondo sono di Gloria Clemente, mentre il laboratorio teatrale è a cura di Simone Ricciardi. Pianoforte e direzione del Coro: Gloria Clemente; percussioni: Davide Sinigaglia; basso elettrico: Andrea Cozzani

La rassegna I Piccoli Impavidi prosegue Domenica 8 marzo alle 17.30 con lo spettacolo “Mattia e Il nonno” della Compagnia Factory, tratto dal celebre romanzo di Roberto Piumini

Info e Prenotazioni: 3464026006 o teatroimpavidi@associazionescarti.it, www.teatroimpavidisarzana.it

orari biglietteria:

mar, mer, gio, sab h 09.00 – 12.30

giov anche h 16.00 – 19.00



Biglietti disponibili anche allo IAT Sarzana in Piazza San Giorgio, alla Biglietteria del Teatro Civico della Spezia, e online su Vivaticket.,it