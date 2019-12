"Memorie dannate", venerdì la presentazione dell'ultimo libro di Mario Balbi

Sarzana - Val di Magra - Venerdì 6 dicembre alle 18 presso la sala consiliare del comune di Sarzana si svolgerà la presentazione del libro "Memorie dannate", l’ultimo libro di Mario Balbi per Caosfera edizioni. Introdurrà l’incontro e dialogherà con l’autore Giuseppe Benelli.



Dallo scempio socio ambientale del golfo della Spezia, alla cacciata degli Italiani dai territori dell’Alto Adriatico, a una giovane vittima dell’Aids nella Milano del Miracolo. Tre cronache senza veli di fatti consumati nella lontananza delle Istituzioni, nella rinuncia sociale e per questo incamminati alla dannazione del ricordo. Fatti tristi ma utili per trovare un significato a quanto è trascorso e ancora trascorre sotto i nostri occhi.



Nato a La Spezia da una famiglia di umanisti, Mario Balbi ha girato il mondo e frequentato personalità della letteratura, della politica e dell’industria riuscendo a raccogliere testimonianze sui fatti contemporanei da angolature non comuni. Come ingegnere aperto alle tentazioni letterarie ripercorre senza condizionamenti la Storia del XX secolo, scrivendo solo di argomenti poco noti e con interpretazioni originali. Sue opere edite dal 2011 si sono aggiudicate premi letterari: il saggio Analisi Logica della Sinistra, la fiaba intellettuale Il mondo di Re Cetriolino, le testimonianze di vicende collocate tra Nazismo e Comunismo con Nel labirinto della materia pensante e poi Rosso.