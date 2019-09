'Mediterraneo', il ballerino Fran Chafino sabato in Devlata

Sarzana - Val di Magra - Torna in esclusiva in Italia dopo il trionfo in Spagna e Bielorussia, il grande ballerino Fran Chafino, allievo della nota coreografa spagnola Carmen Mota.

Il nuovo spettacolo, dal titolo "Mediterraneo", sarà offerto in anteprima per l'Italia da Fondazione Devlata di Sarzana (Via Cis 127).



Sabato 28 settembre alle ore 16.30 e Domenica 29 settembre alle ore 18.00.

Ingresso gratuito con prenotazione posti su info@fondazionedevlata.eu



MEDITERRANEO



è uno spettacolo creato dalla purezza dell’arte del flamenco, che nasce dal senso più intimo del ballerino di Malaga Fran Chafino.



Questo spettacolo è un viaggio nelle varianti più caratteristiche del flamenco: “Bulerías, Alegrías, Tangos, Cana, Seguirillas, Guajiras”.







E’ uno spettacolo che conquisterà il pubblico per la ricchezza e la varietà di suoni e canti e che farà innamorare per l’eleganza e la virtuosità dei suoi movimenti e ritmi, tutto questo accompagnato dalla ricercatezza dei costumi che finirà per incantare il pubblico con tutta la magia, la forza, la purezza di quest’arte spagnola.



FRAN CHAFINO E fONDAZIONE DEVLATA PRESENTANO:



Mediterraneo



ARTISTI:



Ballerini:

FRAN CHAFINO

JÉSICA RUIZ

EVA SEDEÑO

VANESSA CORTÉS



Canto:

ROSA LINERO

MIGUEL ASTORGA



Musicisti:

JOSÉ NARANJO

FRAN CERDÁN

JUAN MANUEL LUCAS