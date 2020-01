"Lettere su legno" lo spettacolo sulla Shoah per le scolaresche e i sarzanesi

Sarzana - Val di Magra - Andrà in scena lunedì 3 febbraio sul palco del Teatro degli Impavidi lo spettacolo dal forte impatto emotivo e dal chiaro richiamo alla riflessione sulla Shoah “Lettere su legno”.

La piéce teatrale a cura di “Officine T.O.K.”, dopo la grande attenzione suscitata lo scorso anno con la rappresentazione nella sala consiliare di palazzo civico, allarga la platea proponendosi nel tempio della cultura cittadina.



Lo spettacolo, andrà difatti in scena alle 11 al Teatro degli Impavidi per gli studenti di tutte le terze medie del territorio - con la collaborazione di ISA13 - e per i cittadini che liberamente e gratuitamente sceglieranno di assistervi.



Dunque per celebrare il “Giorno della Memoria”- ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell'Olocausto - l'Amministrazione sarzanese ha deciso di rivolgersi soprattutto ai più giovani, invitando per l’occasione sia gli studenti delle scuole superiori del Parentucelli-Arzelà che delle scuole medie con ISA13 che ha accolto favorevolmente la proposta.



L'Amministrazione sarzanese ha scelto infatti di offrire alle scuole cittadine un'opportunità di approfondimento e di riflessione sulle atrocità della Storia recente con uno spettacolo diretto e molto coinvolgente che lancia un messaggio forte e chiaro: vietato dimenticare.



La rappresentazione, della durata di circa un'ora, racconta, con la semplicità e l'efficacia di una tragica storia d'amore tra due giovani dell'epoca, l’orrore della Shoah.



“Questa amministrazione comunale - ha affermato il sindaco e assessore alla Cultura e alla Scuola, Cristina Ponzanelli - considera il "Giorno della Memoria" non soltanto un evento commemorativo, ma un ammonimento perenne contro ogni offesa alla dignità umana, che intende promuovere nei confronti di ogni generazione e, in particolare, nei confronti delle più giovani. L’apertura del nostro teatro cittadino vuole rappresentare, per i ragazzi delle terze medie e per l’intera cittadinanza che vorrà partecipare, un’ulteriore occasione per promuovere una doverosa riflessione su uno dei periodi più oscuri della storia dell'umanità”.



Lettere su Legno, di Elisabetta Dini, racconta la storia di Guido e Sara: due giovani ragazzi ebrei che s'innamorano durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale in una Firenze occupata dal fascismo e dalle leggi antisemite.



Raccontano la loro storia attraverso lettere ricche di sentimenti per la vita, per il tempo che stavano vivendo e ricche di paure che stavano provando. Una storia struggente che parla di amore ma anche di speranza in un tempo che è nostro dovere non dimenticare mai.



Il testo dello spettacolo è stato scritto da Elisabetta Dini, regia e interventi video di Ines Cattabriga, attori Matteo Taranto ed Elisabetta Dini, voce narrante Riccardo Monopoli