"La passerella può riportare Luni all'attenzione nazionale"

Il soprintendente Tiné oggi ha partecipato alla presentazione della nuova pubblicazione del Centro Studi Lunensi.

Sarzana - Val di Magra - “Oltre alle istituzioni sono anche le associazioni locali a tener vivo un sito come questo. Mi auguro che possa continuare ad essere un luogo nel quale si producono studio e conoscenza, con la speranza che la nuova passerella e gli interventi in atto riportino Luni all'attenzione nazionale”. Così Vincenzo Tiné, soprintendente per SABAP della Liguria intervenuto alla presentazione dell'ultima fatica del del Centro Studi Lunensi che al Casale Groppallo ha presentato “Luna tra età romana e Medioevo, dati inediti e rivisitazioni”. L'undicesimo quaderno prodotto dal centro racchiude gli atti della giornata di studi tenutasi nel luglio 2017 in occasione dell'inaugurazione della nuova sede di Sarzana e presentato oggi dalla professoressa Silvia Lusuardi Siena.



Le ricerche sono integrate da una preliminare comunicazione sugli scavi condotto lo scorso anno presso la cattedrale lunense di Santa Maria e da un contributo informativo sul corso di formazione specialistica sul vetro nell'antichità, organizzato in collaborazione con il comitato nazionale italiano dell'”Association Internationale pour l'historie du verre”.



Curato da Lusuardi e Giuseppina Legrottaglie, il volume raccoglie testi e contributi di Aurora Cagnana, Marcella Mancusi e Neva Chiarenza; Simonetta Menchelli, Paolo Sangriso, Stefano Genovesi, Aurora Maccari, Rocco Marcheschi e Silvia Marini; Matteo Cadario e Legrottaglie; Claudia Perassi; Lusuardi, Elisa Del Galdo ed Elena Dellù; Marco Petoletti; Mario Nobili e Marina Uboldi.