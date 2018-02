"La cena di cretini" rimette in moto la rassegna Teatrika Scenari

Sarzana - Val di Magra - Ecco finalmente in scena il primo spettacolo alla quarta edizione di “Teatrika Scenari” la rassegna di teatro contemporaneo proposta dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Castelnuovo Magra (SP) con la direzione artistica e organizzativa della Compagnia degli evasi: “Teatrika Scenari”, sorella invernale dell'ormai consolidata “Teatrika” ancora in fase di preparazione per la canonica settimana di fine giugno, dopo il successo della prime tre edizioni, ribadisce l'intento di offrire al pubblico un'offerta teatrale di qualità nel periodo di fine inverno: si inizia giovedì 01 marzo alle 21:15 con la “Compagnia I Pinguini” che metteranno in scena il loro esilarante cavallo di battaglia “La cena dei cretini” di Fransic Veber: "Un gruppo di amici, raccontano i Pinguini, ha trovato un espediente per trascorrere un giorno alla settimana tra risate e allegria: ogni mercoledì invitano a cena qualcuno che a parer loro sia un emerito cretino e chi di loro riesce a portare il più idiota vince un premio. Pierre, uno del gruppo, è entusiasta della sua scelta: ha scovato un certo Francois, un’invisibile contabile del Ministero delle Finanze, il cui unico hobby è quello di costruire svariati oggetti fatti soltanto di cerini. L'ignaro Francois potrebbe meritare l'Oscar dell'idiozia e Pierre è convinto che stavolta vincerà il premio della serata. Purtroppo nessuno sa che l'omino è dotato di un inquietante potere; ha la capacità di attirare su sè stesso e sulle persone che lo circondano ogni sorta di sfortuna...".



Le musiche di scena sono state composte ed eseguite da George Brassens. La cena dei cretini, (titolo originale Le dîner de cons), è un'opera teatrale francese, scritta da Francis Veber e andata in scena a Parigi per tre anni. La versione dei Pinguini Premi ha ottenuto i seguenti riconoscimenti: Miglior spettacolo al “Concorso regionale P.Zuccagni“ di Montecatini Terme (PT), Premio “Gradimento del pubblico” al XIV° Premio città di San Miniato (PI), Miglior spettacolo al 4° Concorso per compagnie Teatrali Amatoriali “F. Rafanelli” di Bottegone (PT) e Vincitrice del 3° Concorso Regionale “Di Quarconia”(Vinci). "Abbiamo scelto di iniziare la rassegna con la comicità, dice direttore artistico Alessandro Vanello, per stimolare il pubblico ad accogliere nel migliore dei modi Teatrika Scenari, nella speranza che questo possa fare da apripista per gli altri sei spettacoli in cartellone, che verteranno su diversi generi teatrali, per offrire una ampia scelta agli appassionati spettatori che da anni seguono i nostri progetti, anche se nuovi o sconosciuti, e anche se, come in questo caso, finanziati dai soli incassi delle serate".



Lo spettacolo si terrà nella Sala Convegni del Centro Sociale di Molicciara di Castelnuovo Magra, in via Carbonara n.120, che sarà per l'occasione adibita a teatro, con palco rialzato. La rassegna è abbinata alle iniziative culturali promosse dall'Arci Sarzana Valdimagra. Info e prenotazione biglietti o abbonamenti al 3358254436 www.evasi.it – compagnia@evasi.it -

