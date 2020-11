"La Fortezza della Pace", un'opera di Luca Fruzzetti per il Natale sarzanese

Sarzana - Val di Magra - A Sarzana il Natale sarà anche un arcobaleno con i suoi colori a cascata sulle mura esterne della Cittadella, capaci di trasformare il complesso monumentale fortificato ne “La Fortezza della Pace”. Da sabato 28 novembre e fino a domenica 10 gennaio 2021 la Firmafede sarà infatti avvolta dai colori protagonisti del messaggio di speranza e fiducia che l’artista contemporaneo Dale intende lanciare a tutti dalla nostra città.



“La Fortezza della Pace - Kaleidoscope Rain” è l’istallazione che Luca Fruzzetti, conosciuto col nome d’arte “Dale”, ha realizzato in collaborazione con la Direzione regionale Musei Liguria e il Comune di Sarzana. Dopo aver realizzato il Guinness World Records con l’opera d’arte più lunga del mondo, Dale torna a stupire con una nuova creazione monumentale dal marcato carattere sociale: l’istallazione più estesa al mondo su un edificio fortificato.



“Il momento di profonda incertezza legato alla pandemia di Covid 19 sta spingendo anche l’arte e la cultura a sperimentare nuove modalità di espressione creativa - spiega Dale -. Questa installazione nasce come esperienza necessaria di connessione con gli individui, con la comunità e con la società contemporanea. L’arcobaleno, ci conduce alla meraviglia che si genera tra le gocce di pioggia e la luce del sole il tutto accompagnato da leggiadre farfalle in una dimensione di leggerezza che volteggiano e rimandano all’importanza della cultura della condivisione”.

L’opera, pensata per dialogare in sintonia con l’architettura della Fortezza Firmafede, ha richiesto un lavoro di progettazione e realizzazione durato cinque mesi di lavoro, ultimato grazie anche al prezioso contributo di aziende provenienti da tutta Italia che hanno sostenuto il progetto insieme al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione regionale Musei Liguria e al Comune di Sarzana.



(nella foto un'anticipazione grafica pubblicata su Facebook dall'artista dell'opera che sarà installata sulla Fortezza)