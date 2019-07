"L'ore di luna", una serata dedicata a Ceccardo Roccatagliata Ceccardi

Sarzana - Val di Magra - La quarta edizione del “Portus Lunae Art Festival”, prodotto da Teatro Pubblico Ligure a STAR con la direzione artistica di Sergio Maifredi, prosegue sabato 3 agosto alle ore 21 con "L’ore di luna", una serata speciale dedicata a Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, nato a Genova nel 1871 ma legatissimo a Ortonovo, paese natale di sua madre Giovanna Battistina Ceccardi. Fu proprio lei ad avvicinarlo sin da bambino alla poesia più nuova, facendone uno scrittore originale, anticonformista, vero e dimenticato anticipatore della cosiddetta linea ligure della poesia novecentesca. Lo spettacolo, ideato e prodotto da Teatro Pubblico Ligure, è una commemorazione di Ceccardo a cento anni della sua morte. Ne è interprete Andrea Nicolini, voce e fisarmonica, accompagnato da Gianluca Nicolini al flauto. Ma non solo. Tutta la città diventa protagonista di una rappresentazione corale in cui gli abitanti stessi sono chiamati a leggere un autore rimasto nella memoria collettiva tra le vie del paese, affacciati alla casa materna e nella piazza di Ortonovo. Un teatro popolare per affrontare insieme la notte, tra il 3 e il 4 agosto, in cui Ceccardo morì solo, all’ospedale Pammatone di Genova nel 1919, dopo avere scritto versi indimenticabili.

Fra gli obiettivi di Teatro Pubblico Ligure c’è la valorizzazione dei luoghi d’autore attraverso la realizzazione di manifestazioni che, come questa, ne esaltino le radici culturali e ne diffondano la conoscenza, costruendo attorno ad esse una comunità sempre più consapevole delle proprie radici e della propria storia. Prima dello spettacolo, alle 18,30, è possibile partecipare a una visita guidata al sito archeologico della Antica città di Luni, a cura degli archeologi del Polo Museale della Sovrintendenza della Liguria.



BIGLIETTERIA: Per gli spettacoli all’ingresso del sito archeologico, in via Luni 37 a Luni ( pm-lig.museoluni@beniculturali.it). Biglietto intero 4 euro. Biglietto ridotto 2 euro. Biglietti agli spettacoli comprensivi dell’ingresso a Museo ed Area Archeologica. Si consiglia l’uso di calzature adeguate. Informazioni al numero 0187 66811. Oppure su www.luni.beniculturali.it, www.teatropubblicoligure.it



Prodotto da Teatro Pubblico Ligure e STAR – Sistema Teatri Antichi Romani con la direzione artistica di Sergio Maifredi, il “Portus Lunae Art Festival” è realizzato con il contributo di MiBAC –Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Museo Nazionale e Zona Archeologica di Luni, Comune di Luni – Assessorato alla Cultura, Regione Liguria – Assessorato alla Cultura. Prosegue venerdì 9 agosto (ore 21) nell’Area Archeologica di Luni con Paolo Rossi e La maga Circe e la luna, dal canto X di Odissea un racconto mediterraneo, progetto ideato e diretto da Sergio Maifredi che ha debuttato nel 2009 proprio con Paolo Rossi a Pieve Ligure. Stagione dopo stagione lo spettacolo si è arricchito. Ora si arriva a Odisseo dopo un prologo sulle Troiane di Euripide, e si chiude con la Jannacceide, racconto dei tanti viaggio condivisi da Rossi con Enzo Jannacci nei lunghi anni di tournée. Infine, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2019, sabato 21 settembre (ore 21) si torna al Casale Gropallo dell’Area Archeologica, Antonella Prenner presenta La luna, il cielo nel planetario di Archimede. Al centro c’è sempre la Luna, con le interpretazioni che ne hanno dato nel mondo antico.