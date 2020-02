'L'anima di una città', Sarzana raccontata da Gastardelli

Sarzana - Val di Magra - Scriveva Giorgio La Pira, indimenticato sindaco di Firenze, che anche le città hanno un’anima, non sono cioè soltanto ammassi di pietre, per quanto ben realizzate e collocate. Il ricordo viene immediato sfogliando il volume “L’anima di una città: Sarzana cuore della Val di Magra”, scritto e dato alle stampe da Carlo Alberto Gastardelli. Sarzanese purosangue, Gastardelli, dopo una vita di lavoro e qualche acciacco, mantiene una memoria vivissima, e tale memoria si colloca all’interno dell’antico perimetro di Sarzana, descrivendone ambienti e personaggi che così balzano fuori dal passato. L’obiettivo, come scrive l’autore, è quello, tra gli altri, di “stimolare nelle prossime generazioni un motivo di ricerca e di storia locale”. Eccondunque balzar fuori dalle pagine personaggi come la Eugenia, o Ninetto Ricciardi, detto “’r cergu” (il chierico), imbattibile nel predisporre la cattedrale alle feste più solenni, come quella del Preziosissimo Sangue. O anche episodi gustosi, vere e proprie “zingarate” alla sarzanese, come l’incontro a Vallecchia del comitato “sgravio terra”. Un libro tutto da leggere. (E.B.)