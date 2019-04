'Immagini da ascoltare' al Museo diocesano

Sarzana - Val di Magra - Prosegue presso il Museo Diocesano di Sarzana il percorso in più tappe dal titolo "Nel segno della Croce" intrapreso sabato scorso con la messa in mostra - fra l'altro - della Croce in alabastro opera dello scultore tedesco Dirk Wilhelm, della quale un altro esemplare in marmo è stato donato a Papa Francesco.

Ancora una volta col supporto dell'Amministrazione comunale e di Don Paolo Cabano il Museo ha organizzato per sabato 6 aprile, alle ore 17,30, una iniziativa dal titolo "Immagini da ascoltare", percorso fra le opere del Museo guidato dalla storica dell'arte Barbara Sisti e accompagnato dall'ascolto di musica sacra selezionata per l'occasione da Alessandra Montali, Direttrice della Corale Maberini della Cattedrale di Sarzana.

Tutti sono invitati a partecipare all'iniziativa, che si svilupperà anche successivamente con altri significativi momenti sempre ispirato dal tema 'Nel segno della Croce', come - a far data dal 13 aprile - la mostra, nell'oratorio di Santa Croce, di opere a tema del pittore Paolino Rangoni.

Intanto, appuntamento per il PROSSIMO SABATO 6 APRILE, ALLE ORE 17,30, NEI LOCALI DEL MUSEO DIOCESANO, per l'iniziativa 'IMMAGINI DA ASCOLTARE'.