"Il 'virus' che ti salva la vita", salute e sicurezza alla ex Vaccari

Sarzana - Val di Magra - Giovedì 21 novembre alle 21, nell'ambito della rassegna "Cambiamenti Festival" andrà in scena, a ingresso gratuito nei locali della ex Vaccari, lo spettacolo "Il virus che ti salva la vita", una pièce su salute e sicurezza... sul lavoro e in ogni altro ambiente di vita.



Liberamente ispirato a "Il libro che ti salva la vita" di Sabatino De Sanctis e Davide Scotti lo spettacolo è di e con Silvia Cattoi e Juri Piroddi, con la collaborazione di Ennio Ruffolo, le

elaborazioni video di Andrea Anglani e Fabio Fiandrini, la tecnica di Simone Pistis, Cinzia Piras e Antonio Sida e i costumi di scena di Francesca Pischedda.

Questo spettacolo è stato replicato oltre 150 volte nei teatri, nelle scuole e nelle aziende (Saipem, Eni, Agenzia Spaziale Italiana, Campari, OMAL Spa, Gruppo CAP, VTE Voltri, Nexans, Oerlikon Graziano, Tecnologie d'Impresa, Chr.Hansen Italy SpA, Imerys, Atlas Copco, Rancilio Group, AB Impianti, ConnectHub/Thun Logistics, LyondellBasel, Forge Fedriga, Salini-Impregilo, Merck, Autostrade per l’Italia...).



"Forse nelle fantasie più folli da bambino avrei potuto pensare di realizzare un giorno il sogno di scrivere e pubblicare un libro, letto e apprezzato da migliaia di persone, come Il Libro che ti Salva la Vita. Ma mai lontanamente avrei potuto immaginare che questo libro diventasse poi uno spettacolo teatrale per libera iniziativa di una straordinaria compagnia di nome Rossolevante diretta da Juri Piroddi. Non potrò presenziare, questa sera, per l'anteprima assoluta di questa nuova opera ma il mio pensiero va a queste fantastiche persone e alla loro ultima fatica artistica che diventa, da oggi, un nuovo tassello verso uno straordinario percorso di cambiamento personale e culturale che può contribuire a rendere questo mondo un posto più sicuro e quindi migliore. Viva il Teatro, Viva la Sicurezza e Viva Rossolevante!", scrive Davide Scotti, ideatore del movimento Italia Loves Sicurezza, HSE Culture Manager di Saipem, Segretario Generale della Fondazione LHS.



Tratto da “Il libro che ti salva la vita" (che è per il 50% una guida e per la restante metà una sorta di testo-testimonianza coinvolgente ed emozionante), "Il virus che ti salva la vita" è uno spettacolo teatrale che - mescolando parole, movimento, musica e video – vuole offrire, con emozione e ironia, una galleria ricca di spunti di riflessione sulla Salute e la Sicurezza.

Lo spettacolo - proprio come un libro - è suddiviso in capitoli e si struttura in due fasi distinte: una prima parte più propriamente “teatrale”, con situazioni, personaggi e video che mostrano l’assurdità dei nostri cliché comportamentali sul lavoro, sulle strade e nella vita quotidiana; i limiti, l’inerzia e l’apatia di fronte al cambiamento tipica dell’Italian Way of Life. Una seconda parte – quella che più aderisce alla “lettera” del libro di riferimento – in cui, tolta di mezzo la “quarta parete”, il pubblico è chiamato a partecipare all’azione scenica attraverso domande e provocazioni tese a indurre un cambiamento nel modo di vedere e di fare le cose più semplici, quotidiane. Perché a volte siamo noi stessi a mettere in pericolo la nostra salute e la nostra sicurezza senza neanche rendercene conto. I troppi impegni, il poco tempo e la molta distrazione ci impediscono di prenderci cura di noi stessi e degli altri a casa, al lavoro, a scuola, alla guida. Lo spettacolo è strutturato come uno strumento utile per avviare, da subito, il cambiamento. Perché è davvero giunto il momento di sbarazzarsi della cultura nella quale siamo immersi, una cultura di morte, obsoleta, che solo nel nostro Paese continua a produrre ogni giorno tre morti sul lavoro.





Uscito pochi giorni prima della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro che si celebra il 28 aprile, “Il libro che ti salva la vita" – Un metodo per trasformare il mondo in un posto sicuro, illustra il modo di prevenire rischi e pericoli salvaguardando la propria salute nella vita di tutti i giorni. Autori del volume, edito da Sperling & Kupfer (pagg. 192), Sabatino De Sanctis e Davide Scotti. I due autori del libro sono due uomini uniti da una sfida comune: battere la piaga degli incidenti sul lavoro. Per farlo, sperimentano una strada innovativa e fuori dagli schemi: messi al bando manuali e formulari, scelgono di agire sulle emozioni delle persone, di modificare per sempre la loro visione della salute e della sicurezza. Non solo al lavoro, ma anche nella vita di tutti giorni. Con l’aiuto di esperti e psicologi mettono a punto un vero metodo salvavita che trasforma i livelli di attenzione e il modo di valutare rischi e pericoli. In auto, a casa, a scuola e nei luoghi di lavoro.