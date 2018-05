“Il mese delle fiabe” alla Fortezza di Sarzanello

Sarzana - Val di Magra - Per un mese la Fortezza di Sarzanello si trasforma in un castello fatato, dove ogni fiaba diventa realtà! Molti infatti gli appuntamenti per i più piccoli che potranno incontrare i personaggi delle loro favole preferite.??E per i più grandi, la Locanda Della Fortezza rimarrà aperta per pranzi, degustazioni e menù per tutta la famiglia.??Sorprese fatate anche per chi si presenta vestito dal proprio personaggio preferito.

?Ecco gli ultimi appuntamenti:??Domenica 20 Maggio – ore 15.00?"Un giorno nel castello de La Bella e la Bestia" a cura de I Vagabondi Animation

Bambini: €8 ?Adulti accompagnatori: €3

?Domenica 27 Maggio – ore 15.00?Infilate imbrago e caschetto e preparatevi all’avventura.

“Assalto alla torre" un percorso su corde per i più piccoli a cura di "Gruppo speleologico Lunense".

Bambini sopra i 6 anni: €8 ?Adulti accompagnatori: €3?Per questioni di sicurezza sono consentiti massimo 2 accompagnatori per ciascun bambino.



Per informazioni su orari di apertura, visite, attività e costi visitate il sito:

www.fortezzadisarzanello.com o contattate i seguenti recapiti: 370 3433951 – 0187 622080.

?Per prenotazioni del punto ristoro: Locanda della Fortezza: 339 7964846 – 340 7176581.