'Il faraone nero', Buticchi venerdì a Santo Stefano

Sarzana - Val di Magra - Proseguono gli appuntamenti estivi con la rassegna letteraria 'Non ci resta che leggere', organizzata dalla biblioteca comunale 'Arzelà' di Santo Stefano di Magra. Venerdì 12 luglio alle 21 in Piazza della Pace sarà presentato 'Il faraone nero', libro di Marco Buticchi. L'autore converserà con Patrizia Fiaschi. Evento gratuito. Sarà possibile acquistare copie del libro. In caso di maltempo la presentazione si terrà alla biblioteca 'Arzelà', alla ex area Vaccari. Marco Buticchi, unico scrittore italiano inserito nella collana 'I maestri dell'avventura' di Longanesi. I suoi libri, stesi a Lerici, sono diventati best seller internazionali. La storia de 'Il faraone nero' comincia nell'Egitto del 1798, dove è impegnato a seguito dell'esercito napoleonico l'archeologo Claude de Duras, per poi arrivare ai giorni nostri, in un susseguirsi di fatti e circostanze che impongono al lettore di restare incollato alla pagina.