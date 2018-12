"I presepi nel presepe", tour guidato a Levanto

Sarzana - Val di Magra - Due appuntamenti in programma, a cura del Comune di Levanto, con la diciottesima edizione de “I presepi nel presepe”, il tradizionale tour gratuito e guidato alle Natività allestite nelle chiese della vallata, con degustazione di prodotti locali e intrattenimento musicale.

La fortunata iniziativa natalizia, che fa sempre registrare il tutto esaurito fra residenti e turisti, si svolgerà nei pomeriggi di mercoledì 26 dicembre e martedì 1° gennaio.

I partecipanti partiranno in bus alle 14.30 da via Jacopo (di fronte all’ufficio postale) e saranno guidati alla visita gratuita delle creazioni della Natività allestite a Groppo, Montale, San Gottardo (circolo “Anspi”) e Pastine superiore.

Ad ogni sosta si potranno gustare le specialità gastronomiche locali preparate dagli abitanti dei borghi e ascoltare i concerti del gruppo levantese “Musica Nova”.

Il ritorno è previsto per le ore 19.

Prenotazioni presso l’ufficio turistico di piazza Cavour (telefono 0187.808125) entro le ore 12.30 del 26 dicembre per il tour di quel pomeriggio ed entro le 17.30 di lunedì 31 dicembre per il tour del 1° gennaio.