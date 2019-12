"I miei amici nei Colli di Luni" un libro per ricordare Federico Ricci

Sarzana - Val di Magra - Federico Ricci, giornalista enogastronomo, con importanti esperienze come amministratore comunale e Presidente dell'Enoteca Regionale della Liguria, voleva fare del libro "I miei amici nei colli di Luni", che verrà presentato a Castelnuovo Magra, la storia appassionata della viticoltura nei Colli di Luni raccogliendo con la gentilezza che lo contraddistingueva, esperienze, sentimenti e aneddoti direttamente dalla voce dei protagonisti che l'hanno costruita e vissuta.



Un viaggio che inizia e non finisce, che realizza il desiderio di Federico di raccontare "un mondo che è fatto di tante parti, che è l’anello di congiunzione con il nostro passato e che, forse, ci spiega come possa essere un futuro possibile."

Un'occasione per ricordarlo e per proseguire sulla strada da lui segnata nella valorizzazione della cultura del nostro territorio e dei suoi prodotti. L'appuntamento è per sabato 4 gennaio alle 17.30 in Piazza Querciola a Castelnuovo Magra nella ex sala consiliare.