"I Libri per strada" prosegue con Fratus, Domenichini e Zannoni

Sarzana - Val di Magra - Dopo l'appuntamento tutto in sarzanese di questa mattina con la voce narrante di Massimo Pesucci, la chitarra di Mattia Bonetti e il flauto di Sara Ferrari, la seconda giornata de “I libri per strada” in piazza Luni a Sarzana. Alle 18.30 si terrà l'incontro con Tiziano Fratus per “ARBOGRAMMATICUS: il respiro del grande albero”. Presenta Maurizio Lunardon presidente A.D.I.P.A Lunigiana. In collaborazione con A.D.I.P.A sezione Lunigiana. a cura de IL MULINO DEI LIBRI.

“Se stiamo dentro un bosco e ascoltiamo prima o poi qualcosa si avverte, si intravede un flusso di energia che circola tra le foglie tra le radici.E' come se le piante parlassero tra loro.

Nessuno conosce gli alberi come Tiziano, attraverso i suoi libri ci aiuta a scoprire gli alberi e i boschi d'Italia e in particolare quelli che potrebbero rischiare , per incuria, cementificazione o cattiva amministrazione, di scomparire e deperire. Nel nostro mondo la natura primigenia e' stata grandemente modificata e dissacrata dalla mano e dal pensiero riduttivo e addomesticante dell'”Homo sapiens”.

Tiziano collabora con i quotidiani “La Stampa” e “ Il Manifesto” e conduce la trasmissione Nova Silva Philosophica su “ Radio Francigena”.

Tiziano ha pubblicato libri di poesie dedicati alla natura che sono stati tradotti in 9 lingue e pubblicate in 16 paesi. Il suo prossimo libro in uscita nel mese di Giungo “Giona delle sequoie. Viaggio tra i giganti rossi del Nord America.” sara' pubblicato da Bompiani”.



Alle 21.30 interverranno invece Stefano Domenichini con “Storia ragionata della sartoria Americana nel secondo dopoguerra e altre storie” Autori Riuniti 2019 e Alessandro Zannoni con “Stato di famiglia” Arkadia 2019. Incontro a cura a cura del Lavoratorio Artistico. Due autori, due libri e una radio per seguire da tutto il mondo una sgambettata tra le righe. Per seguire la diretta radio www.radiorogna.it