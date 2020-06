'Hammamet' apre l'arena estiva del Cinema Italia

Sarzana - Val di Magra - Sarà 'Hammamet' di Gianni Amelio a inaugurare l'arena estiva del Cinema Italia di Sarzana, allestita come da tradizione a fianco della sala e della concattedrale di Santa Maria. Si parte giovedì 2 e venerdì 3 luglio con il film dedicato agli ultimi mesi di Bettino Craxi. I film inizieranno alle 21.30. Biglietto intero 6 euro, ridotto 5 euro per soci cineforum e possessori Carta insieme Conad. La programmazione integrale, che terrà compagnia ai cinefili fino al primo settembre, è disponibile al link (e in allegato all'articolo): http://www.cattedraledisarzana.it/main.php?m=9&s=200&l=0