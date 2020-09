"Grazie all'amministrazione per aver ascoltato istanze degli studenti sulla biblioteca"

Sarzana - Val di Magra - “Per essere cittadini consapevoli dobbiamo partire da un elemento fondamentale: la cultura. Le biblioteche sono un luogo di diffusione della cultura e vogliamo siano adeguate allo sviluppo delle nostre conoscenze. La Biblioteca Civica Corrado Martinetti è il luogo principe nel nostro territorio di diffusione della cultura e dello studio, per noi ragazzi inoltre rappresenta anche un luogo di confronto e di crescita”. Lo scrivono Gianmarco Righetti, Alessandra Maria Moretti e Luca Moretti che nei giorni scorsi insieme ad altri giovani sarzanesi hanno sollecitato l'intervento del sindaco Ponzanelli per il ripristino degli orari della struttura di via Landinelli.

“Da studenti dunque da fruitori in modo diretto di tale servizio ne abbiamo rilevato alcune criticità – spiegano - è necessario ricostituire le biblioteche sia per quanto riguarda la fruizione del servizio sia per quanto riguarda la tutela degli individui che usufruiscono della stessa e degli operatori che ci lavorano soprattutto in un momento delicato come questo.

L’amministrazione comunale, dopo aver ascoltato le nostre esigenze, ha fatto sintesi e si è prontamente attivata: la biblioteca da oggi sarà aperta per un totale di 41 ore settimanali con la possibilità di estendere l’orario in base all’esigenze dei ragazzi nel rigoroso rispetto delle disposizioni previste dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Orario: 8.00-13.00 da lunedì a sabato / martedì e giovedì 8.00-18.30.

Saranno inoltre programmati i lavori di ricostituzione dell’edificio per ridare dignità e sicurezza ad un luogo cardine per lo sviluppo dei giovani garantendo una piena tutela del nostro diritto allo studio e alla salute.

Cogliamo questa occasione – concludono - per ringraziare il Sindaco Cristina Ponzanelli e l’Amministrazione tutta che hanno dato un’ulteriore prova di efficacia ed efficienza ascoltando le esigenze della cittadinanza più giovane”.