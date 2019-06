“Gli Apelibrai”, si chiude il progetto di libreria itinerante

Sarzana - Val di Magra - Giovedi 6 Giugno 2019, alle ore 10 presso Il Parco delle Farfalle di Ceparana si terrà la festa di chiusura del Prog. “Gli Apelibrai”, ideato dalla Dott.ssa Famulare per la Coop. Lindbergh e finanziato dalla Fondazione Cattolica Assicurazioni di Verona.

Gli Apelibrai è un progetto di libreria itinerante, creato per promuovere una cultura accessibile a tutti e l’effettiva inclusione sociale, che vede persone con disabilità lavorare e offrire un servizio alla Comunità, grazie all’utilizzo di un Apecar messo a disposizione da un esperto libraio – Alessandro Lana – e modificato appositamente per avere al suo interno gli scaffali e contenere i libri.

Partito a Dicembre 2017 con la Conferenza stampa presso la libreria Il Libro dei Sogni, il progetto iniziale prevedeva che i gestori diversamente abili della Libreria di Ceparana andassero insieme alle educatrici del Centro Il Nuovo Volo nei primi 4 borghi aderenti, per proporre laboratori creativi con attività basate sul libro e sulla lettura, oltre ai servizi di vera e propria libreria.

La dott.ssa Famulare – progettista – ci dice: “La cassa di risonanza che ha avuto l’originalità del progetto, ha fatto sì che asili nido e scuole del territorio chiedessero di poter collaborare, durante le ore scolastiche, proponendo attività su libri e temi di lettura: quindi, dopo 9 mesi in cui l’Apelibreria ha girato per il territorio nei borghi, quali Follo, Riccò del Golfo, Borghetto e Pignone, da Ottobre 2018 Gli Apelibrai sono entrati nelle scuole per lavorare insieme ai bambini con un progetto nel progetto. Questo è stato possibile grazie alla proroga fino a Giugno 2019 da parte di Fondazione Cattolica.”

Le scuole che hanno aderito sono al momento 4: Asilo Nido “Il Dondolo” di Fezzano, la scuola Primaria delle Grazie, la scuola dell’Infanzia di Beverino e l’Asilo Nido “Il Minimondo” di Valdellora.

L’obiettivo primario è sviluppare nei bambini e nei ragazzi la “voglia di leggere”, attraverso lavori manuali che riguardano il libro: disegni, schede, animazione, creazioni di libri….partendo dalla storia letta fino alla rielaborazione della stessa, facendoli cosi sentire i veri protagonisti.

Tutto questo mettendo in atto una collaborazione tra alunni, insegnanti e persone diversamente abili, che hanno seguito i bambini, li hanno aiutati nel lavoro pratico, a dimostrazione di un vivo scambio, di una vera inclusione.

Inoltre il progetto prevede i servizi di una vera a propria libreria, con un catalogo a disposizione, prenotazione e vendita di libri, sia di narrativa, romanzi e gialli, ma anche un’accurata selezione di libri per rendere agevole la lettura a chi convive con un handicap (uditivo/visivo) o con un disturbo (DSA, BES, ADHD) e manualistica a supporto di insegnanti e genitori.

Il ricavato delle vendite, come tutti i progetti attivati dal Nuovo Volo, hanno come ulteriore obiettivo l’Autofinanziamento, per garantire la sostenibilità e la continuazione delle attività.

Alla festa di Giovedi 6 Giugno saranno presenti gli studenti di tutte le scuole aderenti, che presenteranno i lavori realizzati, insieme a genitori e insegnanti e con piacere ci sarà un ospite d’eccezione: il Dott. Adriano Tomba, segretario generale di Fondazione Cattolica Assicurazioni.

Conclude la Dott.ssa Famulare: “E’ un orgoglio vedere l’entusiasmo dei ragazzi del Centro nello svolgere le attività con i bambini e, viste le ulteriori richieste che ci stanno pervenendo da altre scuole del territorio, auspichiamo di far proseguire il progetto anche con il nuovo anno scolastico.”