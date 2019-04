"Festival della Mente scommessa visionaria"

Sarzana - Val di Magra - Parole al miele per Matteo Melley ieri a Villa Marigola da parte di Giuseppe Guzetti, presidente di Acri, l'organizzazione che raccoglie le fondazione di origine bancaria. Guzzetti ha definito presidente uscente – imminente il rinnovo del Cda - di Fondazione Carispezia “uno tra i dirigenti di maggiori entusiasmo, impegno e generosità” per poi lodare alcune delle iniziative sostenute da Via Chiodo in questi anni. Una tra queste è il Festival della Mente, un successo culturale ormai consolidato che tuttavia negli scorsi mesi è finito nel mirino della politica sarzanese, in particolare della Lega, convinta che la rassegna abbia una eccessiva coloritura progressista. “Il festival è stata una scommessa visionaria e coraggiosa, dall'impatto economico ben documentato”, ha sottolineato Guzzetti, tra i protagonisti del convegno dedicato a 'Fondazioni e comunità'.



L'evento ha accolto anche la presentazione di un rapporto 'Dieci anni con il territorio', dedicato all'attività di Fondazione Carispezia dal 2007 al 2016. Nell'indagine, realizzata dalla Fondazione social venture Giordano Dell'Amore e Università cattolica del Sacro cuore, al capitolo 'progetti' si parla naturalmente del Festival sarzanese, partito nel 2004. Si sottolineano le 45mila presenze delle più recenti edizioni – 12mila erano state nel 2004 – e un impatto economico generato dall'investimento nel Festival pari a sette volte il valore iniziale, con un ritorno di oltre tre milioni di euro.