“E…state in arte”, un mese di attività alla biblioteca di Luni per i piccoli

Sarzana - Val di Magra - A partire da lunedì 6 luglio fino alla prima settimana di agosto la Biblioteca Civica di Luni, da poco rinnovata nei suoi locali, ospiterà “E…state in arte”, un mese di workshop artistici e di educazione ambientale, letture, giochi all'aperto e recupero compiti per bambini dai 6 ai 10 anni, curato da ARTEmisia Servizi Culturali. Grazie al sostegno dell’amministrazione comunale il centro estivo è gratuito.

A ogni turno settimanale, composto da un massimo di 7 bimbi, gli operatori proporranno 3 tematiche principali da approfondire: "Arte e espressività"", "Immagine e immaginazione", " I cinque sensi". Tutti i laboratori stimoleranno i partecipanti a esprimersi e a sperimentare un nuovo linguaggio artistico, comunicativo e relazionale. Tante le tematiche proposte, dall’espressione corporea che si concretizzerà in piccole improvvisazioni teatrali seguendo il ritmo della musica e prendendo spunto da celebri dipinti quali La danza di Matisse, a laboratori creativi quali Il giardino di carta dove i bambini, come veri artisti muniti di forbici, pennarelli, colle e pinzatrici, realizzeranno bellissimi fiori di carta crespa. Non mancherà la sperimentazione di laboratori di botanica dove i piccoli partecipanti impareranno a riconoscere le piante aromatiche, le spezie e i prodotti più importanti del territorio per poi riprodurre una vera ricetta e workhop dedicati al mare come Sale daMare dove i bimbi creeranno affascinanti bottigliette arcobaleno.

Due volte alla settimana si garantirà l'attività di recupero compiti, in modo da offrire un supporto valido e specializzato per colmare eventuali lacune e supportare i bimbi nell'organizzazione e metodologia di studio più adatta alla loro età attraverso un contatto diretto e non più virtuale con l'operatore.

La biblioteca, per la delicata situazione, ospiterà un massimo di 7 bimbi a settimana e l'operatore settimanalmente sarà sempre lo stesso. Come richiesto dalle linee guida del 11 giugno scorso i genitori saranno obbligati a restare fuori dall'area della biblioteca, con divieto di assembramento. L'operatore vigilerà sull'adeguato comportamento che dovranno tenere i bimbi a cominciare dall'igienizzazione delle mani appena entrati e dovranno essere muniti della propria mascherina. Non saranno predisposti materiali di uso comune. I bambini dovranno dotarsi del proprio astuccio e una merenda per la ricreazione. I laboratori proposti porranno l'attenzione sugli aspetti dello sviluppo che interessano la sfera cognitiva emotiva di comunicazione verbale e non verbale. Durante tale attività i bambini saranno stimolati a esercitare la propria capacità relazionale, l'empatia e la manualità.

Il centro estivo si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. La prenotazione è obbligatoria

Per informazioni e prenotazioni: didattica@artemisiacoop.it, 3938868106