"E in mezzo scorre il fiume", quattro incontri per riscoprire il Magra

Sarzana - Val di Magra - Conoscere le storie della tua terra da chi le ha vissute, con persone che desiderano tramandare la storia del territorio come l'hanno vissuta e dialogare con le nuove generazioni sulle opportunità, speranze, idee che possono nascere unendo le forze.

La macchina fotografica come strumento che unisce le generazioni , mettendo in evidenza le differenti visioni del territorio e aprire un confronto verso soluzioni e propste che possano conciliare il rispetto della tradizione con la spinta naturale innovativa delle giovani generazioni.



“E in mezzo scorre il fiume” è un progetto finanziato dalla Regione Liguria , proposto dall' associazione Anteas, La Famiglia Odv, e patrocinato dal Comune di Ameglia.



Una serie di incontri gratuiti e aperti a tutti in particolar modo alle comunità di Fiumaretta, Ameglia e Bocca di Magra che desiderano portare le loro storie legate al fiume e al suo splendido territorio che attraversa.



Gli incontri (4 sabati a partire dal 28 settembre dalle ore 17.30) saranno diretti da Simona Accettura, fotografa professionista, e si terranno presso il PUNTO FAMIGLIA di Fiumaretta (Via Giovanni XXIII,37)



Al termine degli incontri il materiale sarà esposto a La Spezia con altri lavori svolti anche in altri laboratori crativi realizzati da Anteas in diverse zone del territorio