"E' fiorito il borgo", Nicola si veste a festa per due giorni

Sarzana - Val di Magra - Nei giorni 26 e 27 maggio si terrà a Nicola la terza edizione di “E’ Fiorito il borgo”, evento ideato da Giovanna Farina, residente e appassionata di Nicola, che ha lo scopo di sposare la bellezza del borgo a una natura in pieno splendore e tendere a valorizzare questo angolo estremo di Liguria, che già si ispira alla vicina Toscana fiorita. Dopo il patrocinio prestigioso del FAI oltre che del Comune di Luni che ha sempre appoggiato il progetto, quest’anno si aggiunge uno sponsor autorevole quale è l’Archivio Storico del Frutto e del Fiore di Firenze, presente con illustri relatori: Dr Galeotti curatore dei parchi di importanti ville medicee e dei giardini del polo museale della Toscana e della dr.ssa Pentericci presidente dell’Archivio Storico e storica e filosofa dei giardini a cui dobbiamo la sponsorizzazione dell’associazione inglese Chelsea Fringe che ha permesso alla nostro evento di rientrare nelle manifestazioni internazionali che da Londra si diramano nel mondo creando un festival internazionale che abbraccia giardini, piante e paesaggi di tanti luoghi. Quindi grazie a ciò Nicola sarà promosso come borgo italiano fiorito.



Non manca, per quel connubio che fin dall’antichità avvicina fiori e musica, un concerto nella piccola e armoniosa chiesa dei SS Filippo e Giacomo con il gruppo MariaAntis Ensemble. L’evento è mirato alla raccolta di fondi, a libera offerta, per il restauro del prezioso organo del’Agati datato 1842. Il 27 maggio sarà il presidente dell’Accademia Capellini, prof Benelli a tenere una lectio brevis sul tema Il profumo dei fiori nel pensiero filosofico Seguirà un breve intermezzo di Gabriella Molli sulla cucina dei fiori. Mentre “amici giullari” condotti da Paola Capitani scrittrice e esperta di comunicazione, intratterranno gli ospiti con fiorita leggerezza.



Come nelle precedenti edizioni saranno presenti vivaisti di spicco con le loro raffinate produzioni, ADIPA sez. Lunigiana, Aquaflor profumi – Firenze, Borgioli e ortensie – Firenze, Cortigiani piante aromatiche – Firenze, Rose e Agrumi dal Veneto, Ferrari prato fiorito nano – Ameglia (SP), i Cesti di Marianna – Prato, Il giardino delle Dalie – prodotti alla rosa – Genova, Il laboratorio nell’orto, complementi di abbigliamento e arredo – Sarzana, L’albero delle farfalle – salvie rare – La Spezia, Mercanti per giardini – arredi – Lucca, Menianthes piante acquatiche – Massarosa (LU), Ortobioattivo – (FI), Todo Modo, libri – (FI). L’accoglienza degli illustri ospiti è a cura di Roberta Pelliti de Il Lupo di Sarzana e del ristorante storico Fiorella di Nicola con l’azienda Ca’ Lunae di Paolo Bosoni, la vigilanza verrà effettuata da La Lince di Sarzana che è fra gli sponsor della manifestazione.