"Dove bisogna stare" chiude la rassegna di Caravansseraglio al Moderno

Sarzana - Val di Magra - Questa sera alle 21 al Multisala Moderno di Sarzana quarto appuntamento della rassegna Cinema di Comunità - i documentari della Caravanserraglio, un progetto culturale ideato dall’associazione Caravanserraglio Film Factory, che vede il coinvolgimento di altre realtà associative della Val di Magra: il Lavoratorio Artistico di Sarzana e Radio Rogna in particolare. La direzione artistica è del regista apuano Massimo Bondielli.



“Mentre la classe politica insegue emergenze e visibilità, c’è un’Italia che agisce quotidianamente per mettere al centro dignità e giustizia. E’ un’Italia plurale e spesso femminile; la raccontiamo in Dove Bisogna Stare.” (Daniele Gaglianone) .Con il documentario DOVE BISOGNA STARE termina il ciclo di quattro appuntamenti della rassegna Cinema di Comunità. La rassegna è sostenuta da Coop Liguria e patrocinata dal Comune di Sarzana.



“L’impegno organizzativo della Caravanserraglio Film Factory e il coinvolgimento, la passione e l’interesse dimostrato dai circa 60 spettatori a serata, ci consente di fare un bilancio positivo dell’esperienza, prima nel suo genere in Val di Magra. Anzi, stiamo già lavorando a potenziarne la formula. E’ nostra intenzione far ripartire la rassegna di Cinema di Comunità da gennaio prossimo, introducendo delle novità.” – dice Gino Martella, ideatore della Rassegna, insieme a Massimo Bondielli e Marco Matera.



"Georgia, ventiseienne, faceva la segretaria. Un giorno stava andando a comprarsi le scarpe; ha trovato di fronte alla stazione della sua città, Como, un accampamento improvvisato con un centinaio di migranti: era la frontiera svizzera che si era chiusa. Ha pensato di fermarsi a dare una mano. Poi ha pensato di spendere una settimana delle sue ferie per dare una mano un po’ più sostanziosa. E’ ancora lì.

Lorena, una psicoterapeuta in pensione a Pordenone; Elena, che lavora a Bussoleno e vive ad Oulx, fra i monti dell’alta Valsusa, e Jessica, studentessa a Cosenza, sono persone molto diverse; sono di età differenti, e vengono da mondi differenti. A tutte però è successo quello che è successo a Georgia: si sono trovate di fronte, concretamente, una situazione di marginalità, di esclusione, di caos, e non si sono voltate dall’altra parte.

Sono rimaste lì, dove sentivano che bisognava stare"