"Dio è morto", a Nave ultimo evento culturale Uaar del 2019

Sarzana - Val di Magra - “Palle di Natale e Bollicine Uaar”, l’ultimo evento culturale del 2019 per il circolo Uaar della Spezia che venerdì 20 dicembre incontra il pubblico presso il circolo ARCI NAVE, a Sarzana, in via Nave 12. La serata si apre alle ore 18.00 con la conferenza a cura di Nicola Caprioni sul noto filosofo tedesco Friedrich Nietzsche: “Dio è morto”. Irrazionalismo contro razionalità. Intuito contro scientificità. Sarà allestito lo stand Uaar con i gadget dell’associazione e i libri per menti libere della prestigiosa casa editrice dell’Uaar “Nessun Dogma”, premiata per le traduzioni dal Ministero dei beni culturali. Un’occasione per trovare letture interessanti per passar le feste e per un bel regalo laico da mettere sotto l'albero. Alle ore 20.00, sempre presso il circolo ARCI NAVE, cena sociale aperta a soci e amici e a tutti i partecipanti all'evento. (prenotazione necessaria).

Per info 366-8985459

Oppure 331-3723837 (coordinatore circolo Cesare Bisleri)