"Dante e la Lunigiana", anche a San Pietroburgo

Sarzana - Val di Magra - Sono arrivati anche all'Università statale di San Pietroburgo i libri “Il nostro Dante e il Dante di tutti” e “Dante e la Lunigiana – il trattato di pace del 1306” che raccontano anche un pezzo importante della storia del nostro territorio. A portarli direttamente presso il palazzo sul lungofiume della Neva è stato Vinicio Ceccarini, che ha ideato e tradotto in russo il secondo volume che ha avuto anche il patrocinio dei comuni di Pontremoli, Fivizzano, Castelnuovo Magra e Sarzana.

“E' una testimonianza del ruolo politico di Dante in Lunigiana – spiega - gli antichi documenti sono conservati presso l'Archivio di Stato della Spezia e sono stati restaurati recentemente da Marco Sassetti. Si è trattato di una novità per l'Università di S.Pietroburgo, che la prof Marina Samarina ha particolarmente apprezzato. I titoli di Samarina Marina Sergheevna sono tanti: Presidente della sezione della letteratura mondiale e dell'arte, Dottore delle scienze filologiche, Professoressa, Direttore del reparto italiano della cattedra della filologia romana presso l'Università Statale di San Pietroburgo, Presidente della filiale di San Pietroburgo per la diffusione della cultura italiana e del rilascio dei certificati statali in lingua italiana ''Società Dante Alighieri''', il membro del Consiglio della Casa degli scienziati di nome di M.Gorky presso l'Accademia delle scienze della Federazione Russa”.

“Apprezzabile il tempo della Professoressa dedicatomi per una breve gita nel giardino estivo all'interno dell'Università, con tanto di monumenti curiosi e significativi. Una giornata in un Tempio antico, ma intriso di un'energia fresca e giovane, fugace. Ringrazio di cuore la Professoressa Samarina per il suo tempo prezioso”.