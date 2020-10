'Dalla Luni classica alla Lunigiana medievale', un numero da non perdere

Sarzana - Val di Magra - Il Centro studi lunensi rende noto che è stato pubblicato il volume numero 12 della nuova serie dei suoi “Quaderni”. Il volume, dal titolo “Dalla Luni classica alla Lunigiana medievale”, comprende gli atti degli incontri di studi svoltisi a Sarzana il 5 maggio 2019 e ad Aulla il successivo 7 dicembre. Lo hanno curato la presidente del Centro Silvia Lusuardi Siena, docente emerito di Archeologia all’Università cattolica di Milano, e la vice presidente Giuseppina Legrottaglie. L’indice e la presentazione sono disponibili collegandosi al sito “independent.academia.edu/CentroStudiLunensi”. Per informazioni e per eventuali ordini le persone interessate sono pregate di inviare una mail a centrostudilunensi@libero.it. Il Centro studi ha da alcuni anni a Sarzana la sua sede, allocata presso l’edificio della Pro Sarzana. Di recente, oltre agli scavi sul sito dell’antica cattedrale di Luni, il Centro ha effettuato lavori di sistemazione del forno per la cottura delle campane nella pieve medievale di Sant’Andrea di Sarzana.