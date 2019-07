"Dafne" di Federico Bondi stasera a Cinema Cultura. Presente anche il regista

Sarzana - Val di Magra - Questa sera alle 21.30 alla rassegna Cinema Cultura di piazza Querciola a Castelnuovo Magra arriva il film uscito quest'anno “Dafne” di Federico Bondi che sarà presente per parlare della sua opera.

Il film è uscito nelle sale il 21 marzo 2019, Giornata Mondiale delle Persone con Sindrome di Down, che, come è stato giustamente scritto, “non hanno bisogno di compassione, ma di essere prese sul serio. In Italia sono circa 40 mila (una diversa dall'altra) e hanno molto da insegnare”. Come Dafne, appunto. Una ragazza trentenne, vivace e determinata, affetta dalla sindrome di Down, interpretata da Carolina Raspanti.

Ha ottenuto il Premio FIPRESCI (riconosciment attribuito dalla stampa internazionale) al Festival di Berlino 2019. Federico Bondi è autore e regista di spot e documentari. Il suo primo lungometraggio, Mar nero (2008), al Festival del Film Locarno nel 2008, ottenne tre premi: il Pardo d’oro alla migliore interprete femminile assegnato a Ilaria Occhini, il Premio della Giuria Ecumenica e il Premio della Giuria Giovani. Il film venne proiettato anche nell’edizione 2009 di Cinema Cultura alla presenza della stessa Ilaria Occhini, la grande attrice scomparsa da pochi giorni, accompagnata da suo marito, lo scrittore Raffaele La Capria.

Ad intervistare il regista sarà Ariodante Roberto Petacco.