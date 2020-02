"Colpevoli soltanto di essere italiani", Sarzana scopre una targa in ricordo degli infoibati

Sarzana - Val di Magra - "Le stragi, le violenze, gli esili e le sofferenze patite dai nostri fratelli giuliani, istriani, fiumani e dalmati, colpevoli soltanto di essere italiani e di una follia ingiustificata e ingiustificabile gonfia di odio etnico, non potranno mai essere sminuite o dimenticate. Abbiamo deciso di ricorrere allo strumento drammaturgico per raccontare questa tragedia, con una grande trasposizione nella nostra sala consiliare. Abbiamo deciso di rendere omaggio perenne ai nostri fratelli giuliani, istriani, fiumani e dalmati nella casa di tutti i sarzanesi, nel palazzo comunale, rendendo giustizia alla loro memoria di esuli e di italiani per troppi anni dimenticata". Così il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli spiega il senso dell'iniziativa voluta da Palazzo Roderio in occasione delle celebrazioni del Giorno del Ricordo: "L'eternità renderà loro quella giustizia e quell'onore che sono stati loro rubati, brutalmente e incomprensibilmente, negli anni migliori della loro vita".



Per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra: nel Giorno del Ricordo, solennità nazionale che ricorre il 10 febbraio, l'amministrazione sarzanese ha infatti organizzato un doppio appuntamento. Si inizia sabato 8 febbraio con lo spettacolo di RadioTeatro dal titolo “Quell'enorme lapide bianca” che si terrà nella sede istituzionale della sala consiliare di palazzo civico dove il doppiatore Luca Violini racconterà la storia dolorosa e a lungo dimenticata delle Foibe (inizio ore 19.15). Quindi, nel giorno della ricorrenza del 10 febbraio, in esecuzione della delibera di Giunta n. 36 dello scorso anno, alle ore 15, alla presenza delle alte cariche istituzionali locali, del Sindaco Cristina Ponzanelli, del Presidente del Consiglio Comunale Carlo Rampi, del presidente dell'Anvgd - Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Andrea Manco e degli esuli che hanno vissuto in prima persona la tragedia delle foibe, si terrà la cerimonia di inaugurazione della targa dedicata ai martiri delle foibe nella saletta adiacente alla sala consiliare. Il giornalista Marco Gregoretti interverrà con alcuni cenni storici che aiuteranno a comprendere la tragedia vissuta da migliaia di persone.