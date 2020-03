"Colombiera ai tempi del coronavirus", il progetto di Irene Malfanti

Sarzana - Val di Magra - L'alimentari, il bar, la pompa di benzina e la lavanderia. C'è tutta la piccola comunità di Colombiera – frazione di Castelnuovo Magra – nel progetto di Irene Malfanti, fotografa che ha deciso di documentare la situazione nella sua realtà quotidiana, immortalando le persone e le loro attività. “In queste settimane di marzo – spiega – ho iniziato a fotografare i lavoratori che popolano la mia via. Sono amici e vicini di casa che conosco da una vita, da sempre ci scambiamo battute e beviamo un caffè insieme. Praticamente sono come una famiglia allargata”.



“In questo periodo di emergenza – prosegue – ho deciso di documentare la situazione del coronavirus qui a Colombiera, parlando di loro – e anche di me – perché sono loro i lavoratori che tengono viva questa frazione e la loro tenacia mi fa essere orgogliosa di far parte di questa comunità”. Dall'inizio del lockdown qualcuno ha dovuto anche chiudere la propria attività, ma in tutti Malfanti ha potuto riscontrare ansie e speranze: “C'è molta preoccupazione per il presente ma soprattutto per il futuro – conclude – c'è chi pensa ai possibili scenari per i propri figli e chi denuncia le conseguenze dei tagli alla sanità e l'indecisione iniziale del Governo. Tutti stiamo iniziando a ragionare su quella che sarà la nostra vita quando tutto questo sarà finito”.

Gli altri scatti del progetto si possono vedere sulla pagina Facebook “Irene Malfanti Project”.