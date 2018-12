"Ciak tra le note" agli Impavidi, ricavato per i genitori dei soggetti autistici

Sarzana - Val di Magra - Stasera al Teatro degli Impavidi di Sarzana va in scena lo spettacolo “Ciak tra le note” patrocinato dal Comune di Sarzana e dalla Regione Liguria. Lo spettacolo si propone di far rivivere importanti e intramontabili film e musical attraverso le loro celeberrime colonne sonore. Dal passato ad oggi sarà un viaggio nella memoria di ognuno di noi per sottolineare lo stretto legame tra arte cinematografica e musica.



I giovani artisti che calcheranno il palcoscenico sono tutti studenti uniti dalla passione per la musica. Verranno coinvolte alcune importanti realtà scolastiche del territorio come il Liceo Classico a curvatura teatrale Parentucelli di Sarzana e il Liceo Musicale Cardarelli di La Spezia che hanno fatto della musica e del teatro vere e proprie discipline scolastiche per arricchire la formazione degli studenti.



Cantanti musicisti e ballerini si metteranno al servizio della musica comunicando quindi con un linguaggio universale emozioni da trasmettere a chi ascolta. Lo spettacolo ha come fine quello di donare tutto l’incasso all’Associazione ANGSA (ass. naz. Genitori soggetti autistici) che di recente ha subito un enorme danno con l’incendio della sede di Spezia.

“Siamo contenti di ospitare uno spettacolo così bello e la cui finalità è quella di sostenere un'associazione come ANGSA che aiuta tanti bambini, ragazzi, giovani e adulti in un percorso difficile. Invito i miei concittadini a partecipare numerosi a questa bella serata ”, ha detto in conferenza stampa il sindaco Cristina Ponzanelli