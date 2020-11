"Avventure tra le pagine", ci sono anche Luni e Fortezza Firmafede

Sarzana - Val di Magra - In occasione dell'evento "Avventure tra le pagine - Leggiamo al museo 2020" organizzato da Kid Pass, quattro musei in Liguria si uniscono per presentare delle proposte di lettura per ragazzi, liberamente ispirate al luogo, a cura di Andersen la rivista e il premio dei libri per ragazzi, partner del progetto Lilliput.



Insieme a Lilliput, a piccoli passi nei musei si potranno scoprire un sito preistorico, due antiche città romane e una imponente fortezza che risuonano attraverso le immagini, il racconto e la lettura. Attraverso quattro video singoli, 4 meravigliosi musei e 4 letture che si inseriscono in questo contesto, potenziandone sia la comprensione, sia ponendo accento su nuovi punti vista, il tutto, sempre, #amisuradibambino.

Ecco i musei che partecipano e le letture associate:

- Area Archeologica di Nervia - Città romana di Albintimilium "Chi è il più buffo?" (Babalibri) di André François

- Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica(Ventimiglia) "Il dono dei Neanderthal" di Dino Ticli, illustrazioni di Leandra La Rosa, Editore Mondadori

- Museo Archeologico Nazionale di Luni e Zona Archeologica

"Occhio al Mosaico" di Marta Sironi e Francesca Zoboli, Topipittori (collana "Pippo" - Premio Andersen 2017 alla Miglior Collana di divulgazione)

"Perseo e la terribile Medusa" di Silvia Roncaglia, illustrazioni di Desideria Guicciardini, Lapis Editore;

"Latin Lover. Detti latini per tutte le occasioni" di Mino Milani - illustrazioni di Sara Not, Einaudi Ragazzi

- Fortezza Firmafede (Sarzana) "La città e il Drago" di Gek Tessaro, Lapis Edizioni



Evento online su www.avventuretralepagine.it