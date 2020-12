"Ascoltami - La musica c'è", l'Accademia Bianchi va in streaming

Sarzana - Val di Magra - L’Accademia Musicale Andrea Bianchi organizza la rassegna ASCOLTAMI – La Musica c’è, che prevede la realizzazione di otto concerti in streaming di musica classica realizzati dalla sede sarzanese d’Accademia in Piazza G. Jurgens 31.

L’iniziativa, che nasce dalla volontà di non rimanere in silenzio nonostante le difficoltà dell’emergenza Covid-19 e l’impossibilità di poter realizzare dei concerti in presenza di pubblico, è stata piacevolmente accolta dall’amministrazione comunale di Sarzana, che ne ha condiviso gli intenti ed ha creduto così di sostenerla.

I concerti verranno trasmessi a partire da sabato 5 dicembre alle ore 12.00 nei sabato di tutto il mese di dicembre 2020 (ad eccezione del 26) e in tutti i sabato di gennaio 2021 e potranno essere visti sul canale facebook (@AccademiaMusicaleBianchi) e youtube dell’Accademia (@Accademia Bianchi), oltrechè sul sito StreamYard.com, per il quale si invita il gentile pubblico a seguire la pagina facebook di Accademia per avere ogni sabato il link di riferimento.



Questi i protagonisti dei concerti e le musiche da loro proposte:

5 dicembre: Francesca Dumas, pianoforte - Musiche di R.Schumann

12 dicembre: Michela Puca, violino - Gianluca Cremona, pianoforte - Musiche di C.Franck

19 dicembre: Maria Carli, flauto - Antonio Fornaroli, clarinetto - Davide Maia, fagotto -

Musiche di W.A.Mozart, S.Joplin

2 gennaio: Federico Rovini, pianoforte - Musiche di D.Scarlatti, F.Liszt, F. Chopin

9 gennaio: Gianluca Campi, fisarmonica - Claudio Cozzani, pianoforte - Musiche di A.Kaciaturian, S.Prokofiev, A. Piazzolla

16 gennaio: Martina Ferrari, chitarra e Jacopo Perlini, chitarra - Musiche di M. De Falla, M.Castelnuovo-Tedesco, M.Gammanossi, L.Brouwer

23 gennaio: Endrio Luti, fisarmonica - Thomas Luti, sassofono - Cristina Trimarco, fagotto -

Musiche di B.Godman/N.Paganini, A.Piazzolla

30 gennaio: Alice Lazzini, pianoforte - Luca Bianchi, clarinetto - Niccolò Zappavigna, violoncello

- Musiche di J.Brahms, M.Bruch