“Andrà tutto bene!" è un concorso per i giovani santostefanesi

Sarzana - Val di Magra - L’Amministrazione Comunale di Santo Stefano Magra e la Biblioteca Civica C.Arzelà di Ponzano promuovono, per tutti i bambini e ragazzi residenti nel territorio comunale, il Concorso “Andrà tutto bene! Coronavirus alla fine mi hai insegnato qualcosa”. Un progetto che mira a stimolare nei più piccoli una riflessione sull’emergenza epidemiologica, coinvolgendoli in attività creative e aiutandoli a comprendere quanto sta accadendo.



Il Concorso si rivolge a tutti gli alunni delle Scuole dell'Infanzia, delle Primarie e Secondaria di 1° Grado di Santo Stefano Magra per i quali il Concorso prevede tre sezioni di partecipazione in base alla fascia di età. Con disegni, pensieri o racconti più elaborati, le classi partecipanti potranno inviare i propri elaborati entro il 23 maggio agli indirizzi elencati nel bando riportato di seguito e presente al seguente link: https://bit.ly/2yTvNxG. Ai vincitori andrà una fornitura di libri scelti dalla Biblioteca comunale.



Bando del Concorso:



La partecipazione di tutti i bambini e i ragazzi residenti nel territorio comunale di Santo Stefano di Magra, che possono concorrere attraverso degli elaborati diversificati, a seconda delle fasce d'età, sul tema in questione;

Sono previste tre sezioni: una per la fascia d'età che va dai 3 ai 5 anni, una per la fascia d'età che va dai 6 agli 11 anni ed una per la fascia dai 12 ai 14 anni;

Ogni bambino/ragazzo potrà partecipare con un elaborato sul tema del concorso, si suggeriscono disegni realizzati dai bambini della prima fascia, pensieri o poesie per i bambini della seconda fascia, un elaborato scritto per i ragazzi della terza fascia ma il concorso accetterà comunque ogni tipologia di elaborato che i concorrenti vorranno proporre;

Sono previsti premi in libri per i primi tre classificati di ogni sezione;

I nomi della Giuria verranno resi noti al momento della Premiazione;

La premiazione avverrà a Giugno, in data che verrà comunicata in seguito e prevederà la partecipazione di tutti i bambini;



Gli elaborati dovranno pervenire al protocollo del Comune o alla Biblioteca civica C. Arzelà entro sabato 23 Maggio 2020, in una busta chiusa, consegnata dai genitori o dai tutori del concorrente e all'interno della quale saranno presenti il nome e il cognome del concorrente, la specificazione della sezione concorsuale, i dati e il recapito telefonico dei tutori del concorrente.



Gli indirizzi presso i quali dovranno giungere le buste:



Palazzo Comunale, Piazza della Pace 19037 Santo Stefano di Magra (SP) Biblioteca Civica C. Arzelà Via Vaccari, Ponzano Magra dal Martedì al Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30 / il Sabato dalle 9:00 alle 12:00



Oppure sarà possibile inviare il materiale via mail ai seguenti indirizzi (la mail deve essere corredata dai dati sopra richiesti): biblioteca@comune.santostefanodimagra.sp.it o protocollo@comune.santostefanodimagra.sp.it



Notizie sulla manifestazione saranno pubblicate sui quotidiani, sito e pagina Facebook del comune e della Biblioteca;



Tutti i lavori, premiati e non premiati non saranno restituiti, mentre la partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento;



10. I premiati dovranno ritirare quanto loro assegnato il giorno stesso della manifestazione (di persona o tramite i propri genitori o dei delegati).