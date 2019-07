Zuffa in strada a Sarzana, ventenne colpita al volto

Sarzana - Val di Magra - Sono ancora in corso gli accertamenti dei Carabinieri di Sarzana sull'episodio di violenza avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì in via Landinelli, dove una ragazza di vent'anni ha riportato contusioni al volto mentre un uomo cinquantenne ha riportato ferite ad una mano.

Tutto è avvenuto poco dopo la mezzanotte quando alcuni giovani si trovavano in strada e tre adulti che stavano passeggiando li avrebbero ripresi per schiamazzi e comportamenti poco civili. Una scintilla che ha scatenato il brevissimo diverbio subito seguito dalla colluttazione nella quale la ragazza ha avuto la peggio venendo colpita in pieno viso. L'intervento dei Carabinieri ha evitato che la situazione potesse degenerare ulteriormente visto che a difesa della giovane si sono schierati anche gli amici che erano con lei.

In attesa di definire l'esatta dinamica dei fatti, che ha coinvolto tutte persone italiane, i militari hanno già acquisito i referti del Pronto Soccorso che al momento non conterrebbero lesioni tali da far scattare la procedura d'ufficio per la denuncia.