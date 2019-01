Violata la cassaforte del Moderno, incursione a palazzo civico

Nella notte fra domenica e lunedì è stato preso di mira anche il multisala. Ignoti si sono introdotti anche nel palazzo comunale ma senza trafugare nulla.

Sarzana - Val di Magra - Pizzerie, alimentari, osterie e anche il cinema. Non hanno fatto distinzioni i ladri – ancora da accertare se si tratti casi isolati o seriali – che nell'ultima settimana hanno tentato o portato a termine effrazioni in diverse attività del centro e della periferia di Sarzana (QUI). Il colpo più consistente è stato quello messo a segno nella notte fra domenica e lunedì all'interno del Multisala Moderno di via del Carmine. I malviventi hanno forzato una delle uscite di sicurezza che si affaccia sul parcheggio lato via Paganino e una volta all'interno hanno puntato dritto la cassaforte, bucata e depredata dei circa 2.000 in contanti che c'erano dentro. Un'incursione probabilmente studiata accuratamente nelle ore precedenti dai ladri che hanno eluso anche gli occhi elettronici delle telecamere.

Non è sparito nulla invece dagli uffici del terzo piano di Palazzo Roderio, sede del Comune, dove ieri mattina i dipendenti hanno trovato porte aperte e cose fuori posto. Le stanze, che ospitano le pratiche di ragioneria, tributi ed economato, sono state visitate da qualcuno che potrebbe essersi spinto ai pian superiori – magari anche solo per curiosità - sfruttando l'apertura dell'atrio per una manifestazione culturale. Sull'accaduto hanno fatto tutte le verifiche del caso gli uomini del commissariato di Polizia e non è escluso che in occasione di prossime aperture possano essere presi ulteriori accorgimenti per preservare gli uffici da visite particolari.