Viola l'obbligo di firma e finisce in carcere

Sarzana - Val di Magra - Era il primo marzo 2020 quando un 39enne di origine magrebina è stato fermato all'Avenza di Carrara da una pattuglia dei carabinieri, che intendeva identificarlo e controllarlo. Ma l'uomo ha opposto resistenza attiva ai militari, venendo per questo arrestato e in seguito sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma giornaliera presso il Comando sarzanese dell'Arma. Ma in questi mesi, in più occasioni, ha saltato l'appuntamento con l'autografo. Una mancanza che i carabinieri di Sarzana hanno dettagliato alla Procura di Massa, che ha revocato la misura dell'obbligo di firma disponendo la custodia cautelare in carcere.

Questa mattina l’uomo è stato localizzato a Santo Stefano Magra, dove i Carabinieri della locale Stazione gli hanno notificato il provvedimento di aggravamento della misura cautelare e lo hanno portato al carcere spezzino di Villa Andreino, dove resterà in attesa del processo per i fatti del marzo scorso.