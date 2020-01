Viola gli arresti domiciliari, lo 'beccano' con decine di capi di abbigliamento di dubbia provenienza

Sarzana - Val di Magra - Impegnati anche nella battaglia contro i reati predatori, i carabinieri di Sarzana hanno fermato nella giornata di ieri a Vezzano un cittadino polacco di anni 24, responsabile di una serie di furti e rapine commesse a gennaio dello scorso anno lungo la costa ligure-toscana, che beneficiava degli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Il giovane, nonostante il beneficio concessogli, ha commesso una serie di violazioni degli obblighi imposti con la detenzione che i carabinieri della locale stazione hanno puntualmente registrato e comunicato all’autorità giudiziaria. Durante la sua ultima violazione i militari lo hanno trovato in compagnia di altra persona ed in possesso di un cospicuo numero di capi di abbigliamento, di cui entrambi non hanno giustificato la provenienza. Per quest’ultimo si sono aperte le porte del carcere della Spezia, su disposizione del giudice che gli ha revocato il beneficio, in attesa di giudizio.