Vie di Sarzana sotto setaccio per controllare gli spostamenti delle persone

Sarzana - Val di Magra - Continuano incessantemente i controlli della Polizia di Stato per verificare il rispetto del DPCM per il contrasto alla pandemia Covid-19, in relazione agli spostamenti delle persone anche nello stesso ambito comunale sarzanese. Le pattuglie del Commissariato di Sarzana hanno effettuato posti di controllo a medio raggio nelle principali vie di accesso alla città verificando la veridicità delle autocertificazioni indispensabili per effettuare gli spostamenti.



Dai numerosi controlli effettuati è emerso che le motivazioni più frequenti sono l’approvvigionamento di generi alimentari ed i motivi di lavoro, questi ultimi spesso comprovati da certificazioni del datore di lavoro. Residuali le altre motivazioni quali le ragioni di salute ed il rientro nella dimora di residenza. I controlli proseguono sia nei confronti di chi si sposta in auto sia nei confronti dei pedoni, per la sicurezza di tutti, non perdendo l’occasione per fare opera di persuasione e responsabilizzazione della cittadinanza.