Viabilità sarzanese: modifiche temporanee

Come cambia la circolazione stradale in via Cisa-via Radetta e in via Variante Aurelia-Viale XXV Aprile.

Sarzana - Val di Magra - Disciplinata la circolazione stradale nella via Cisa e in via Radetta a partire da domani 16 marzo e fino a martedì 23 marzo. Per lavori di scavo per scarico acque reflue, eccetto festivi e prefestivi, dalle 8 alle 17 nel tratto da via Cisa da civico 93 a via Radetta è stabilito il restringimento di carreggiata direzione centro città e senso unico alternato di marcia veicolare regolato da servizio movieri. In via Radetta è stabilito il restringimento di carreggiata, divieto di sosta veicolare con rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta vietata, senso unico alternato di marcia veicolare regolato da servizio movieri nonché sospensione temporanea della circolazione stradale (max 2 ore) in caso i lavori lo rendessero

necessario consentendo comunque il transito dei mezzi di soccorso.



A partire da oggi 15 marzo, e sempre con determinazione a firma del comandante della polizia locale Franzini, è disciplinata anche la circolazione stradale temporanea per lavori di indagini strutturali su ponte della rete ferroviaria italiana via Variante Aurelia e viale XXV Aprile a cura di Techproject srl. Al fine di consentire al personale della ditta una corretta esecuzione dei lavori di verifica sul ponte nonché di tutelare la pubblica e privata incolumità- si legge nella

determinazione n.36 della polizia locale- viene istituita la seguente disciplina della circolazione stradale: Viale XXV Aprile sottopasso ferroviario, i giorni 15 e 16 marzo 2021 dalle 7 alle 20: restringimento di carreggiata direzione centro città e senso unico alternato di marcia veicolare regolato da movieri se l'ingombro cantiere non permette il doppio senso di circolazione; Via Variante Aurelia sottopasso ferroviario, i giorni 18 e 19 marzo 2021 dalle 7 alle 20: restringimento di carreggiata direzione Carrara e senso unico alternato di marcia veicolare regolato da movieri se l'ingombro cantiere non permette il doppio senso di circolazione.