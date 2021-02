Via del Corso chiusa dal 3 al 16 marzo per lavori all'acquedotto

Sarzana - Val di Magra - Con ordinanza n.29 il comandante della polizia municipale di Sarzana, Roberto Franzini, a partire da mercoledì 3 marzo e fino a martedì 16 marzo, ha istituito il divieto di transito e sosta veicolare, con rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta vietata in via Del Corso- nel tratto compreso tra il civico 17 e il civico 10- dalle ore 8 alle ore 18.

L’atto stabilisce che il transito dei pedoni dovrà essere garantito in sicurezza.

L’ordinanza si è resa necessaria al fine di garantire l’esecuzione dei lavori di manutenzione e di rinnovamento urgenti sulla rete idrica che l’impresa COSME Spa svolge per conto di Acam Acque Spa.