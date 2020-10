Via San Francesco chiusa per la caduta di un albero

Altro intervento della Protezione Civile anche in via Ghiarettolo. Ponzanelli: "Massima attenzione ad ogni spostamento".

Sarzana - Val di Magra - Via San Francesco temporaneamente interdetta al traffico a Sarzana a casua della caduta di un albero. Sul posto sono al lavoro gli uomini della Protezione Civile che sono già intervenuti anche in via Ghiarettolo per rimuovere dalla carreggiata i rami di un altro albero abbattutto dal forte vento.

Intanto dal Coc il sindaco Ponzanelli invita a "non sottovalutare mai nessuna allerta. Per ogni emergenza da segnalare contattate il COC allo 0187614250, fate sempre la massima attenzione ad ogni spostamento e a tutte le future comunicazioni".