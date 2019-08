Vetro in frantumi e zaino rubato, brutta sorpresa tornando dalla festa in spiaggia

Sarzana - Val di Magra - Disavventura per una giovane coppia sarzanese ieri sera a Fiumaretta. A raccontarla, su un partecipato gruppo social, la madre di leri. “Hanno rotto il vetro della macchina del ragazzo di mia figlia portando via tutto. Se qualcuno trovasse almeno lo zaino nero con gli effetti personali...”, l'appello della signora. Lo zaino non conteneva nulla di particolare valore - occhiali da vista, dei vestiti, un libro – ma i malintenzionati non ci hanno pensato due volte a spaccare il cristallo e fare razzia. La coppia se ne è accorta di ritorno da una festa in spiaggia. “Se qualcuno trovasse qualcosa mi contatti pure”, ha concluso la donna.