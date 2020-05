Vandalismi in un dehor di piazza Garibaldi, sedie abbandonate a decine di metri

Sarzana - Val di Magra - “Bottiglie spaccate ovunque, bicchieri vuoti e pieni rovesciati, sedei sparite ritrovata una alla stazione e una sotto i portici di via Muccini, delle altre tre non si sa nulla”. Questo lo scenario descritto stamani con disappunto da Claudia Giannoni della “Cremeria delle camelie” di piazza Garibaldi a Sarzana. A quanto pare infatti con la fine del lockdown sono subito ripresi i vandalismi notturni in una zona della città purtroppo non nuova ad episodi simili.



“Hanno riaperto i gabbioni - ha osservato la commerciante in un post su Facebook – questa mattina alle 7.30 sono arrivata in piazza per aprire il locale e ho trovato il dehor ridotto a un porcile, nonostante come tutti nei giorni scorsi abbiamo speso tempo ed energie per prendere le misure e distanziare i tavoli. Se quello che mancava ai ragazzi erano alcolici e vandalismi – ha osservato – non siamo proprio messi bene, e se ripenso alla frase che ricorreva durante la chiusura in casa “ne usciremo tutti migliori” non credo che sarà così. Chi è migliore resterà migliore, chi è peggiore peggiorerà”. Per ora i titolari dell'attività non hanno sporto denuncia.