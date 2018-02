Urla strazianti nella notte, era un tasso intrappolato in un "laccetto"

Sarzana - Val di Magra - Grazie alla segnalazione di una cittadina residente ad Arcola, che aveva sentito i versi strazianti dell’animale, militari del Nucleo carabinieri CITES della Spezia e della Stazione Carabinieri Forestale di Sesta Godano hanno provveduto a liberare un esemplare di tasso (Meles meles) che era rimasto intrappolato in un laccio metallico collocato da un bracconiere in località Canala Piccola nel comune di Arcola.



L’animale aveva la parte posteriore del corpo ferita, evidentemente per il tentativo di liberarsi dal cavo metallico che da un lato gli stringeva la zampa e dall’altro era legato ad una recinzione metallica di confine. Dopo aver tranciato il cavo ed essersi accertati delle sue buone condizioni, i militari hanno liberato sul posto l’animale, che si è subito allontanato senza alcuna difficoltà.



Il cavo metallico è stato sequestrato e i militari hanno trasmesso alla competente Procura della Repubblica notizia dei reati di caccia di specie non cacciabile, uso di mezzo di caccia non consentiti e maltrattamento di animali. Le indagini per l’individuazione del responsabili sono ancora in corso.