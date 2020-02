Uomo di mezz'età pusher di strada, beccato con addosso hashish, coca e soldi

Sarzana - Val di Magra - La squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Sarzana, nella tarda mattinata di ieri ha arrestato un uomo dopo averlo avvistato in atteggiamento sospetto a Luni Mare. Persona di mezza età che, alla vista degli operatori, cambiava comportamento. Il perché è presto detto: il cinquantottenne italiano residente in provincia una volta sottoposto a controllo, nascondeva addosso 8 dosi di cocaina, 5 stecche di hashish e contanti per 1635 euro in banconote da 20, 10 e 5 Euro. La conseguente perquisizione nell’abitazione dell’uomo consentiva agli investigatori di rinvenire, oltre ad un bilancino di precisione necessario per il confezionamento delle dosi, ulteriori sostanze stupefacenti, già parzialmente suddivise in dosi pronte per essere spacciate, di cui cocaina per circa 40 grammi ed hashish per oltre 80 grammi. L’italiano, pregiudicato per reati contro il patrimonio, oltre che per violazione della normativa sugli stupefacenti, veniva quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio. Questa mattina si svolgerà il processo per direttissima.