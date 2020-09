Una vita dedicata agli altri, Sarzana piange la scomparsa di Roberto Caponi

Sarzana - Val di Magra - E' stata una vita dedicata agli altri, all'associazionismo e allo spettacolo quella di Roberto Caponi, presidente de "Il mondo del teatro” mancato ieri a soli 58 anni. Instancabile organizzatore di eventi in provincia e soprattutto nella sua Val di Magra, negli ultimi anni aveva legato la sua attività in particolare all'iniziativa “SMAile”, pensata e voluta a Sarzana nel 2014 con Cristina Ponzanelli e Gabriele Costantini per sostenere la lotta all'Atrofia muscolare spinale e per raccogliere fondi per le famiglie coinvolte in questa battaglia.

Una manifestazione che era cresciuta fino a diventare punto di raccordo anche per altre realtà impegnate nel sociale, unendo all'intento benefico anche l'intrattenimento per grandi e piccini e soprattutto la musica, altra grande passione di Caponi insieme all'amatissima Sampdoria. Un impegno concreto il suo anche sotto il profilo civico, con l'attività nella consulta di Santa Caterina, e politico fra le fila del centrosinistra. Socio Lions e persona che non ha mai fatto venire meno il suo aiuto per gli altri ai quali dedicava sempre un pensiero come dimostra quanto scrisse lo scorso luglio nel giorno del suo compleanno ringraziando tutti e rivolgendo un “doveroso ricordo a chi non è stato così fortunato in questi mesi”.

Con la sua prematura scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in tutta la comunità, come testimoniano i tantissimi messaggi a lui dedicati lasciati da amici e conoscenti sulla sua pagina Facebook. “A volte nella vita si incontrano persone speciali – ha scritto il ballerino Fabio Modica – persone che si fanno notare in modo silenzioso che ti rimangono nel cuore. Roberto era una di queste, una persona che dava senza chiedere niente in cambio, solo per l'amore di aiutare, senza interessi”. “E' venuto mancare Roberto Caponi – hanno scritto invece quelli di The Best Dance Sarzana – persona gentilissima, amico sincero e responsabile”. La parrocchia di Santa Caterina esprimendo le condoglianze alla moglie Roberta e ai figli, ne ha invece ricordato i trascorsi come maestro del coro.

Significative le parole del sindaco Ponzanelli: "La scomparsa di Roberto rappresenta una perdita immensa per la città. Roberto era un caro amico, un uomo forte, serio, generoso e giusto. Lo immagino già pronto ad organizzare grandi eventi oltre le nuvole, in quei cieli alti a cui ha sempre rivolto i suoi dolci e generosi pensieri e profonda fede. Lo ricorderemo sempre con affetto e gratitudine, per tutti gli sforzi che nella sua vita ha fatto dedicandosi agli altri e alle sofferenze altrui. Un abbraccio strettissimo alla sua splendida famiglia. Buon viaggio Robi".





Condoglianze alla famiglia alle quali si associa anche la redazione di Cittadellaspezia che in questi anni ha incrociato spesso i suoi modi gentili e la sua contagiosa voglia di fare.



L'ultimo saluto a Roberto Caponi si terrà domani, mercoledì 16 settembre alle ore 15.30 nella Cattedrale di Santa Maria.